قائد الجيش التقى عسيران ورئيس فرق تدريب القوات الخاصة بالجيش الأميركي

التقى قائد ​الجيش اللبناني​ العماد ​جوزاف عون​ في مكتبه في اليرزة، النائب ​علي عسيران​، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. كما استقبل رئيس فرق تدريب القوات الخاصة في ​الجيش الأميركي​ العقيد Josh Walker، وجرى التداول في سبل تعزيز التعاون بين الجيشين بخاصّة على صعيد التدريب.

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