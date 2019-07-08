تقي الدين اتصل بالرئيس الجديد للحزب السوري القومي الإجتماعي مهنئاً

اجرى رئيس ​حزب الوفاق الوطني​ ​بلال تقي الدين​، اتصالاً هاتفياً برئيس ​الحزب القومي السوري الاجتماعي​ المنتخب ​فارس سعد​ مهنئاً ومتمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديد.

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