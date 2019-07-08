قاووق: إيران أثبتت أنها لا تساوم على حقها ولا تخشى التهديدات الأميركية

رأى عضو المجلس السياسي المركزي في "​حزب الله​" ​الشيخ نبيل قاووق​، خلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة عدشيت - ​قضاء النبطية​، أن "​إيران​ أثبتت من موقع الإقتدار أنها لا تساوم على حقها وأنها لا تخشى كل التهديدات الأميركية"، معتبرًا أن "موقف الجمهورية الإسلامية في إيران رفع معنوياتنا وأوجد لنا العزة والكرامة بالتحدي للغطرسة الأميركية، بل لنجاح إيران بإذلال غطرسة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ و​الإدارة الأميركية​". كما انتقد قاووق سياسة ​المملكة العربية السعودية​.

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