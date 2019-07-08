لفت ​رئيس الجمهورية​ السابق ​ميشال سليمان​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، الى أن "لا تكن لينًا أو ضعيفًا فَتُعصر ولا تكن قاسيًا أو قويًا فَتُكسر"، متسائلًا: "هل تنطبق هذه الحكمة على وضع الكتل السياسية وفقاً لتوصيفها في وقتنا الحاضر؟"

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كانت هذه تفاصيل خبر سليمان: هل تنطبق حكمة "لا تكن لينا فتعصر ولا تكن قاسيا فتكسر" اليوم على وضع الكتل السياسية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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