الجيش: طائرة استطلاع إسرائيلية نفذت طيرانا دائريا فوق مناطق مختلفة أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية بتاريخ 7 تموز 2019، الساعة 22:10 من فوق بلدة ​الناقورة​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​بيروت​ وضواحيها، ​بعبدا​، ​عاليه​ و​الجنوب​، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 8 تموز 2019 الساعة 5:35 من فوق ​بلدة رميش​".

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