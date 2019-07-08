النشرة: مؤسسة المياه في صيدا توقف الضخ بسبب عطل في الخط

أفاد مراسل "​النشرة​" في صيدا بأن "مؤسسة مياه صيدا أبلغت المشتركين المستفيدين من خط التوزيع الذي يغذي حي البراد في صيدا بتوقف الضخ، بسبب عطل على الخط تعمل فرق الصيانة على صلاحه".

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