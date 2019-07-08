أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة أنه "كثرت في الآونة الاخيرة ظاهرة مخالفة اخراج الرأس او الجسم من فتحة سقف المركبة، الجلوس على النافذة او في الصندوق، وضع الطفل بأحضان الاهل او وراء المقود".
وفي بيان لها، أشارت المديرية الى أنه "في هذا الإطار يرد الى شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي ضمن حملة #صورناك العديد من الشكاوى بهذا الخصوص موثقة بالصور، فتجري متابعتها وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين"، لافتةً الى أنه "نظراً لخطورة هذه المخالفات وعدم ملاءمتها لمعايير السلامة المرورية، تهيب هذه المديرية العامة بالمواطنين الكرام، ولا سيما الاهل، التقيد بقانون السير، حفاظا على حياتهم وحياة احبائهم".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: للحد من ظاهرة اخراج الاجسام من نوافذ او من فتحة سقف المركبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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