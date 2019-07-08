الطاقة الذرية الإيرانية: بدأنا إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 4,5%

أعلن المتحدث باسم منظمة ​الطاقة الذرية​ الإيرانية بهروز كمالوندي "اننا بدأ إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 4,5% على الأقل"، كاشفا "أننا تجاوزنا حد 4,5% في تخصيب اليورانيوم". ولفت الى أن "درجة النقاء هذه كافية تماماً لتلبية احتياجات البلاد من الوقود لمحطتها النووية". ووفق مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي أكبر ولايتي، فإن إيران بحاجة إلى يورانيوم مخصب بنسبة 5% حتى تتمكن من تلبية احتياجات "أنشطتها النوويةالسلمية" وتحديداً تغذية محطتها النووية الوحيدة لتوليد الطاقة الكهربائية، بالوقود. ويبقى هذا المستوى أدنى بكثير من نسبة الـ90% اللازمة لصناعة قنبلة ذرية.

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