علمت "النشرة" أن أجواء اللقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب كانت إيجابية، لكن لا تراجع في موقف النائب أرسلان بالنسبة إلى إحالة ملف ما حصل في قبرشمون إلى المجلس العدلي.
وأفادت مصادر مطلعة أن هناك شبه توافق على ضرورة إحالة هذا الملف على الجهة القضائية التي تتلاءم مع حجم الحادثة.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: لا تراجع في موقف أرسلان من احالة ملف قبرشمون إلى المجلس العدلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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