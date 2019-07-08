النشرة: لا تراجع في موقف أرسلان من احالة ملف قبرشمون إلى المجلس العدلي

علمت "النشرة" أن أجواء اللقاء بين رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ورئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​ ووزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ كانت إيجابية، لكن لا تراجع في موقف النائب أرسلان بالنسبة إلى إحالة ملف ما حصل في ​قبرشمون​ إلى ​المجلس العدلي​.

وأفادت مصادر مطلعة أن هناك شبه توافق على ضرورة إحالة هذا الملف على الجهة القضائية التي تتلاءم مع حجم الحادثة.