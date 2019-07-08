الاتحاد الأوروبي: التنقيب التركي في مياه قبرص مثير للقلق وتصعيد مرفوض

أعلن ​الاتحاد الأوروبي​ أن "إعلان تركيا اعتزامها القيام بعملية تنقيب جديدة غير قانونية شمال شرقي قبرص يثير قلقًا عميقًا"، مشيرًا إلى أنه "تصعيد مرفوض".

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