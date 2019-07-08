أعلنت هيئة "أوجيرو" ان "الفرق الفنية التابعة لها سوف تقوم بأعمال صيانة ضرورية على كابل الألياف الضوئية بين بلدتي جباع و​كفرحتى​ في منطقة الجنوب قبل ظهر غد الثلاثاء في 9 الحالي، وعليه فان الخدمات ستتوقف في هذه الفترة عن بلدة كفرحتى على ان تعود بعد ظهر اليوم نفسه".

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كانت هذه تفاصيل خبر أوجيرو: صيانة على كابل بين جباع وكفرحتى غدا ما سيؤدي الى توقف الخدمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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