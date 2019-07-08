أشارت مصادر مطلعة عبر "النشرة" إلى أن الصيغة التي يعمل عليها تتركز على الاستمرار بالتحقيقات وتحديد أي جهة قضائية ستتولى التحقيق بحادثة قبرشمون.
ولفتت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون في بادية الحادثة ركز على 3 نقاط يجب العمل عليها بهذا الشأن وهي الامن،بالقضاء، والسياسة، مشيرة الى أنه بالأمن والقضاء التحقيقات جارية وتم القبض على متورطين كما عاين المدعي العام المكان، مبينة أن الأمر المتبقي هو في السياسة.
وأوضحت أنه في هذا السياق، هناك اتصالات تجري على أعلى المستويات بين الجميع من أجل تهدئة الاجواء، مؤكدة أن الرئيس عون مع تحقيق شفاف وواضح لكل من ساهم أو حرض أو اشترك في الحادثة أيا يكن، مؤكدة أن العمل من اجل ايجاد حل سريع وواضح.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر النشرة: الرئيس عون مع تحقيق شفاف وواضح في حادثة قبرشمون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.