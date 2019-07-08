مصادر النشرة: الرئيس عون مع تحقيق شفاف وواضح في حادثة قبرشمون

أشارت مصادر مطلعة عبر "النشرة" إلى أن الصيغة التي يعمل عليها تتركز على الاستمرار بالتحقيقات وتحديد أي جهة قضائية ستتولى التحقيق بحادثة ​قبرشمون​.

ولفتت المصادر إلى أن ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في بادية الحادثة ركز على 3 نقاط يجب العمل عليها بهذا الشأن وهي الامن،ب​القضاء​، وال​سياسة​، مشيرة الى أنه ب​الأمن​ والقضاء التحقيقات جارية وتم القبض على متورطين كما عاين المدعي العام المكان، مبينة أن الأمر المتبقي هو في ​السياسة​.

وأوضحت أنه في هذا السياق، هناك اتصالات تجري على أعلى المستويات بين الجميع من أجل تهدئة الاجواء، مؤكدة أن الرئيس عون مع تحقيق شفاف وواضح لكل من ساهم أو حرض أو اشترك في الحادثة أيا يكن، مؤكدة أن العمل من اجل ايجاد حل سريع وواضح.