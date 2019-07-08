النشرة: أرسلان وغريب غادرا قصر بعبدا دون الإدلاء بأي تصريح

أفادت مراسلة "​النشرة​" أن رئيس "​الحزب الديمقراطي اللبناني​" النائب ​طلال أرسلان​ ووزير شؤون ​النازحين​ صالح غريب غادرا ​قصر بعبدا​ دون الإدلاء بأي تصريح.

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