بريطاني يتعرض لغرامة 2500 دولار بسبب إلقاء سيجارة من نافذة سيارته

تعرض سائق سيارة لدفع غرامة مالية وصلت إلى 2000 جنيه إسترلينيًا، بمدينة بليموث البريطانية، وذلك بعدما ألقى بسيجارة من نافذة سيارته.
وحسبما نقلت "سبوتنيك" عن صحيفة "ميرور" البريطانية، إن الرجل المدعو غاري جونز (30 عاما)، رفض دفع غرامة 80 جنيهًا إسترلينيًا لإلقائه السجائر من نافذة سايرته، كما رفض دفع 300 جنيه آخرين ومصاريف وصلت إلى 1665 جنيهًا إسترلينيًا، لتبلغ قيمة الغرامة كاملة حوالي 2000 جنيهًا، وهو ما يعادل حوالي 2500 دولارًا.
ولم تكن تلك الحادثة الأولى من نوعها، حيث إنه سبق تغريم شخصن آخرين من قبل بسبب إلقاء أعقاب السجائر من نوافذ السيارات.
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