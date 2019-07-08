دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ألمانيا ترفض دعوة أمريكية لإرسال قوات برية إلى سوريا

برلين (رويترز) - رفضت ألمانيا يوم الاثنين دعوة وجهتها الولايات المتحدة لإرسال قوات برية إلى سوريا في موقف من المرجح أن يغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يريد من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الالتزام بدور عسكري أكبر في الشرق الأوسط.

وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية خلال مؤتمر صحفي اعتيادي "عندما أقول إن رؤية الحكومة هي الالتزام بالإجراءات الحالية في التحالف (العسكري) ضد الدولة الإسلامية فهذا لا يشمل قوات برية كما هو معروف".

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(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير سها جادو)