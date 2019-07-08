وزير بريطاني سيعتذر من إيفانكا ترامب على تسريبات السفير

كشف وزير التجارة البريطاني وليم فوكس، أنه سيعتذر من إيفانكا ترامب كريمة ومستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "التسريبات المسيئة" المنسوبة لسفير بريطانيا في واشنطن.
وقال فوكس الذي يزور واشنطن، إن التسريبات من الممكن أن تؤدي إلى تضرر العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أنه سيعتذر لإيفانكا ترامب التي من المقرر أن يلتقيها خلال زيارته.
وأضاف أنه "سيعتذر عن حقيقة أن سلوك عناصر جهاز الخدمة المدنية أو الدوائر السياسية في لندن، لم يكن على مستوى توقعاتنا أو توقعات الولايات المتحدة، وهو أمر خاطئ في هذه المسألة تحديدا على نحو غير عادي وغير مقبول".
وتابع: "التسريبات الخبيثة من هذا النوع غير احترافية ولا أخلاقية ولا وطنية، وقد تؤدي حقا إلى إلحاق الضرر بالعلاقة بين البلدين وتؤثر بالتالي على مصالحنا الأمنية الأوسع نطاقا".
المصدر: "رويترز"+CNN
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