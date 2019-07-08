شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال لخريجى التعليم المفتوح: اللى عاوز يمتهن محاماة يدخل ثانوية عامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن المشرع كفل أمام الجميع مبدأ تكافل الفرص خلال فترة الثانوية العامة، بالقسمين العلمى والأدبى، وإن تنظيم مهنة المحاماة هى ضرورة كبيرة للحفاظ على ما أصابها، مشدداً: " الحصول على الثانوية العامة هو شرط أصيل للحصول على مهنة المحاماة".

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وأضاف "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون نقابة المحاميين، أن هناك مدرستان للمحاماة، مدرسة أمريكية صعبة، "ولو طبقناها محدش هيدخل المحاماة"، والمدرسة الفرنسية لها شروط صعبة جداً، وهو ما يستوجب وضع شروط واضحة.

وتابع رئيس البرلمان فى نهاية كلمته، : " اللى عاوز يلتحق بمهنة المحاماه ياخد ثانوية عامة من الأول لو فاتته، أعرف ناس كتير عملوا كده والتحقوا بمناصب كبيرة"، وذلك فى حديثه لخريجى التعليم المفتوح.