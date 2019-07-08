"تشريعية البرلمان": التعليم المفتوح لا يؤهل للمحاماة ولكن يرفع درجة الثقافة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، اشتراط تقديرات عالية لأصحاب شهادات التعليم المفتوح ممن يتقدمون للالتحاق بمهنة المحاماة، مؤكداً أن الدولة المصرية أتاحت للمواطنين التقدم للتعليم المفتوح، بهدف ألا يُحرم عدد كبير من أصحاب الآمال فى الالتحاق بمهنة المحاماة من أحلامهم. Advertisements وبدوره، قال النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون التشريعية، ومقرر الجلسة فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون نقابة المحاميين، إن هناك فرق شاسع بين الشهادة التى ترفع درجة الثقافة والشهادة التى تؤهل لمهنة المحاماه، مضيفاً: "شهادة التعليم المفتوح لا تؤهل للعمل فى مهنة المحاماة، ولكنها ترفع درجة الثقافة". وأضاف الشريف فى كلمته: " لا يمكن أن يكون طبيباً بجامعة مفتوحة ولا مهندس بجامعة مفتوحة، من حقنا زي ما بنخاف على الشعب نخاف على مهنة المحاماة، ومش عيب إننا نحط قيد على المعايير".

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