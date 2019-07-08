شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة البرلمان": جلسة مع الوزارة لتقييم أداء اتحاد الكرة بالفترة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة سيكون لها جلسة خلال الأيام المقبله مع وزارة الشباب والرياضة لتقييم ما قام به اتحاد الكرة خلال الفترة الأخيرة بداية من كأس العالم حتى بطولة الأمم الأفريقية.

وأشار حسين، إلى أن أعضاء اللجنة سيقومون بإعداد تقارير سريعة حول أسباب فشل المنتخب المصرى، وذلك استعدادًا للدعوة إلى اجتماع عاجل مع كافة الجهات المعنية بالرياضة المصرية، موضحا أن الجلسة ستشمل أداء الاتحاد ومحاسبتهم عما حدث من مجاملات ومحسوبية.

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ولفت وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إلى أن اللجنة لن تقبل بالخروج المهين للمنتخب وستواصل متابعة التحقيق بشأن قصور الاتحاد وتورطه فى الأداء السيء الذى خرج به المنتخب.

وشدد عضو مجلس النواب، على أنه كانت هناك مجاملات عديدة فى اختيار اللاعبين وطريقة الإدارة، وهو ما يجعل هناك شبهة فساد، قائلا: "خسرنا بطولة.. وخسرنا القيم التى ندعو لها بعودة عمرو وردة، كما أنه كان هناك سوء اختيارات بجانب خطأ إدارى فنفس الأخطاء التى حدثت فى كاس العالم بالتسيب والإهمال وقعت فى بطولة الأمم الأفريقية ولم نتعلم من الأخطاء.. بجانب الجهاز الفنى المتواضع الذى قام باستبعاد لاعبين مميزين لصالح لاعبين أجمع كل الخبراء على عدم أحقيتهم لتمثيل المنتخب مقارنة بآخرين".