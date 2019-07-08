شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال يُحيل تعديلات الحكومة على قانون الجامعات الخاصة للجنة التعليم بالبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، وقانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى.

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وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون 12 لسنة 2009، إلى لجنة التعليم والبحث العلمى.

كما وافق البرلمان على إحالة 24 تقريرا للاقتراحات والشكاوى بالمجلس عن اقتراحات برغبة مُقدمة من عدد من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.