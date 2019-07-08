شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة لـ"ماعت" حول إمكانية تأهيل المقاتلين العائدين من الإرهاب بمجلس جنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان والبعثة الدولية المشتركة التى تضم أربع منظمات حقوقية ندوة حول إمكانية إعاده تأهيل المقاتلين العائدين من الإرهاب، وذلك على هامش أعمال الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، والتى بدأت يوم 24 يونيو وتستمر حتى 12 يوليو الجاري.

ناقشت الندوة خطورة الإرهاب وما يمثله من تحدٍ غير مسبوق لحاضر ومستقبل الإنسانية، وشارك فيها من مصر أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، وهاجر منصف مدير وحدة الشؤون الأفريقية بالمؤسسة، وروبرتو كابتو من إيطاليا، ورينس بريلجنتس من لاتفيا، وكريستيان كيلونزو من كينيا.

وخلال الندوة سلط عقيل الضوء على مشكلة إعادة دمج المقاتلين الإرهابيين العائدين بعد انضمامهم لجماعات متطرفة على الساحة العالمية فى الفترة الأخيرة، وهو ما يزيد الحاجة لحوار عالمى للاتفاق على كيفية التعامل مع هؤلاء العائدين فى الفترات القادمة، وذلك استرشادًا بمبادئ مدريد التوجيهية التى وضعتها الأمم المتحدة.

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وأشار عقيل، إلى خطورة القضية عالميا، لا سيما بعد تأكيد المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل بشليه عليه.

من جانبه قال كريستيان كيلونزو من كينيا، إن أفريقيا لم تنج من الوجه المتغير للإرهاب فى العالم، مضيفا: "وبالنظر لخريطة انتشار الجماعات الإرهابية فى أفريقيا، نحن نرى أن هناك العديد من الجماعات المسلحة التى تنشط فى القارة، ولكن هذه الجماعات تختلف فى الأيديولوجية والتحفيز."

و لفتت هاجر عبد المنصف من مصر، للأسباب الداخلية والخارجية لانتشار الجماعات الإرهابية فى أفريقيا، متابعة :" فالأسباب الداخلية تتمثل فى البطالة والأمراض والجوع ومخلفات الاستعمار الأجنبى، هذا بالإضافة إلى التدخل الخارجى للسيطرة على الثروات الأفريقية".