شكرا لقرائتكم خبر عن أول مصرى ببرلمان كندا عن زيارته لبرلمان مصر: "حسيت إنى روحت بيتى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب شريف سبعاوى، أول برلمانى مصرى فى كندا، إن وزارة الهجرة هى من نظمت زيارته للبرلمان اليوم ورافقته خلال الزيارة، على هامش حضوره مؤتمر الجاليات المصرية المقرر عقده يوم الجمعة المقبل، لافتًا إلى أنه تناقش مع عدد من النواب عن تقوية العلاقات البرلمانية المصرية الكندية.
وأضاف "سبعاوى" لـ"الخليج 365"، أن هناك تطابقا بين البرلمان المصرى والكندى، من حيث المبنى والمتحف والتقاليد، متابعًا: "أنا فخور بوجودى اليوم بمبنى البرلمان المصرى، وزيارتى لمصر بعد 15 سنة حسستنى إنى مروح بيتى، ونرتب الآن زيارة وفد برلمانى مصرى لكندا".
وأوضح النائب الكندى الذى نجح فى إقرار شهر يوليو لإحياء التراث المصرى فى كندا، أن بداية الفعاليات ستكون 13 يوليو المقبل، بحضور فرق قومية لفنون شعبية مصرية، ومعرضًا للكتاب ومعرض للحرف التراثية والتقليدية تعرض بعض المشغولات اليدوية المصرية، على رأسها صناعات بدوية من سيناء.
وأشار سبعاوى، إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون فعاليات أخرى فى مدينة أوتاوا 16 يوليو، كما سيُرفع العلم المصرى أمام برلمان أونتاريو يوم 21 الشهر الحالى بحضور رئيس وزراء أونتاريو.
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