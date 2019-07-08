تخصيص 17 ألف فدان لزراعة النخيل في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، إن المحافظة انتهت من إجراءات تخصيص 17 ألف فدان لإحدى الشركات الاستثمارية، التي سددت نسبة الـ10% لصالح صندوق استصلاح الأراضي.

وتابع، أنه سيجري البدء خلال يوليو الجاري في أعمال حفر الآبار، وتمهيد التربة وغرس فسائل النخيل من الأنواع الجيدة ذات العوائد الاقتصادية المرتفعة.

وأضاف "الزملوط"، في بيان له اليوم، ان المحافظة تستكمل تخصيص الأراضي للمستثمرين والمواطنين الراغبين في إقامة مزارع النخيل، في إطار مبادرة المحافظة نحو التوسع في زراعة نحو مليونين و500 ألف شجرة نخيل.

أكد "المحافظ"، أنه بحلول العام المقبل سيجري الانتهاء من زراعة نحو مليون نخلة في المناطق الزراعية، التي جرى تخصيصها لتنفيذ مبادرة الرئيس لزراعة 2.5 مليون نخلة، مشيرًا إلى أن المحافظة تشتمل على مليوني نخلة مثمرة وتهدف المحافظة إلى مضاعفة هذا الرقم خلال فترة وجيزة.