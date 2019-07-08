ميركل تتطلع لتعاون وثيق مع رئيس الحكومة اليونانية الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

هنأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رئيس الوزراء اليوناني الجديد كرياكوس ميتسوتاكيس بفوزه في الانتخابات.

وأدى كرياكوس ميتسوتاكيس، زعيم حزب "الديمقراطية الجديدة" اليوناني المحافظ، اليوم الاثنين اليمين الدستورية رئيسا جديدا للوزراء في بلاده، وذلك بعد 15 ساعة فقط من انتهاء عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية.

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وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت اليوم الاثنين بالعاصمة برلين إن ميركل تتطلع لتعاون وثيق وودود "يتوافق أيضا مع الصداقة والشراكة الألمانية-اليونانية".

وتابع زايبرت قائلا: "في الوقت ذاته توجه (ميركل) شكرها لرئيس الوزراء المنتهية ولايته حاليا أليكسيس تسيبراس ولفريقه أيضا على أنه كان من الممكن خلال السنوات الصعبة للغاية،الحفاظ على تعاون يتميز بالثقة والاحترام دائما".

وأكد زايبرت قائلا: "إننا نأمل أن يستمر تطور التعاون الثنائي على هذا النحو بشكل ودي ومفعم بالثقة، بحيث يمكن لكلا البلدين الإسهام سويا في تعزيز الاتحاد الأوروبي، ويمكن للأمور أن تسير على ما يرام في اليونان –لصالح المواطنين في اليونان الذين اضطروا لتحمل أعباء ثقيلة أيضا خلال الأعوام الأخيرة ".