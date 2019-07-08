أردوغان: التحضيرات متواصلة لشحن منظومة إس 400 إلى تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (د ب أ):
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين أن التحضيرات متواصلة لشحن منظومة "إس 400" الروسية المضادة للطائرات إلى تركيا.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول إن أعمال تحميل المنظومة على الطائرات التي ستشحنها إلى تركيا مستمرة.
وذكر أن وزارة الدفاع ورئاسة الأركان في تركيا تعملان حاليا على تحديد أماكن نشر المنظومة الروسية.
وكانت الولايات المتحدة هددت تركيا بعقوبات وحذرتها من طرد وشيك من برنامج الطائرات الأمريكية المقاتلة "إف-35" في حال مضت قدما في الصفقة الروسية. وترفض تركيا التهديدات الأمريكية وتعتبرها لا تليق بدولتين عضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وتقول واشنطن إن المنظومة الصاروخية المتقدمة تنطوي على تهديد لبرنامج "إف-35" وأنه لا يمكن لتركيا أن تمتلك الاثنين.
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