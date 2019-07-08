السجن 3 سنوات لعامل أصاب طفلًا بطلق خرطوش عن طريق الخطأ في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، عاملًا بالسجن لمدة 3 سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 1641 جنايات بلبيس لسنة 2018، بإصابة طفل رضيع بطلق خرطوش عن طريق الخطأ.

البداية كانت بتلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى "بلبيس" المركزي، بوصول الطفل "أسامة أشرف محمد عجمي" سنة ونصف، مُقيم ببندر مركز شرطة بلبيس، مصابًا بطلق خرطوش بالقدم اليسرى.

بالانتقال والفحص وسؤال والدة الطفل، "نجاة محمد مصطفى" ربة منزل، اتهمت جارها "أحمد.ر.إ" عامل، بإصابة نجلها، فيما تبين حدوث الإصابة عن طريق الخطأ، حيث كان المتهم يقوم بتنظيف فرد خرطوش، بدون ترخيص، كان في حيازته وخرجت طلقة منه بالخطأ وأصابت الطفل.

جرى ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي قضت بحكمها المتقدم.