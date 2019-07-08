​وكيل الأزهر يعتمد أكبر حركة ترقيات لمعلمي قطاع المعاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، أكبر حركة ترقيات لمعلمي قطاع المعاهد، بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب.

وشملت الحركة ترقية 61570 معلم ومعلمة بنسبة تترواح 40% من عدد المعلمين بالعاملين بالأزهر الشريف، ممن اجتازوا الدورة التأهيلية بالأكاديمية المهنية للمعلمين.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، تضمن قرار الترقية جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه الفني، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، لمن استوفى شروط الترقية منهم وهي: أن يكون على رأس العمل واتمام المدة اللازمة للترقية وهي خمس سنوات فعلية من تاريخ التسكين أو تاريخ الدرجة الأدنى على قانون 156 لسنة 2007، بالإضافة إلى استيفاء ملف التدريب وشروط الترقية من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وتقرر صرف المستحقات المالية للدرجات الجديدة التي حصل عليها الموظفون، الذين قاموا باستيفاء متطلبات الترقية، بداية من 29 يونيو 2019، وتشمل المستحقات المالية : بدل الاعتماد وعلاوة الترقية.