21 جريحا في انفجار بمركز تسوق بفلوريدا

أدى انفجار في مركز تسوق بولاية فلوريدا الأمريكية اليوم السبت إلى سقوط 21 جريحا، بينهما اثنان في حالة حرجة.

وقالت الشرطة إن الحطام أدى إلى تحطيم مطعم للبيتزا وتضرر الشركات المجاورة له بالمول التجاري، حسبما ورد بوسائل الإعلام الأمريكية.

وتابعت الشرطة أن الجرحى بينهم اثنان في حالة خطيرة، ولم تحدث وفيات حتى الآن.

وقال ضابط شرطة إن الانفجار كاد يكون أسوأ مما حدث بكثير.