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الأردن تضع شروطا لقبول دخول المنتجات السورية بلادها

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وضعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مؤخرا بعض الشروط لإجراءات إصدار تراخيص استيراد لجلب البضائع السورية المدرجة على قائمة المنتجات المسموح بها .

 

وقال طارق حموري وزير الصناعة " لصحيفة الجوردن تايمز" ان القرار جاء بعد اخفاق سوريا في الاستجابة لطلب الأردن بشأن تيسير دخول البضائع السورية بلاده ، مشددا ان هذا القرار لم يتم اخذه تحت أي ضغط داخلي.

 

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مضيفا انه اذا اعادت الحكومة السورية النظر بشان السماح للبضائع الأردنية بالدخول لسوريا هي أيضا ستعيد النظر فيما يتعلق بدخول بضائعها الأردن..

 

وقال حموري ان الشروط هي ان يكون الطلب قد تم تقديمه لوزارة الصناعة لطلب اصدار ترخيص استيراد المنتجات المعتمدة والتي بدورها يتم تقديمها للمديريات للدراسة واتخاذ الاجراء اللازم ثم وضع توصية

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بالموافقة او الرفض ثم ترسل لأمين عام الوزارة ثم للتصديق النهائي للوزير  .

 

كما يجب الالتزام بالشروط الصادرة عن الوزارة وحددت الوزارة مدة صلاحية الترخيص بثلاثة شهور تبدأ من وقت الإصدار للترخيص وكانت صادرات الأردن الصناعية إلى سوريا قد انخفضت بنسبة 70 في المائة في الربع الأول من عام 2019، رغم استئناف التدفق الطبيعي عبر معبر الحدود البري بين البلدين، حسبما ذكر رئيس غرفة الصناعة الأردنية فتحي جاغبير في وقت سابق من أبريل. 
 

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