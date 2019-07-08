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إيران تبدأ فى تخصيب اليورانيوم بنسبة 5ر4 %

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بدأت إيران اليوم الإثنين في تخصيب اليورانيوم بنسبة 5ر4 % ، وهو ما يعني انتهاكها للحد الذي حددته الاتفاقية النووية لعام 2015 مع القوى العالمية..حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية نقلا

عن المتحدث باسم الوكالة النووية الإيرانية بهروز كمال وندي.
وكان مساعد وزيرالخارجية الإيراني للشئون السياسية ​عباس عراقجي​ قد صرح في وقت سابق بأن قرار بلاده ليس
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انتهاكا للاتفاق النووي..مؤكدا أن طهران أمهلت الاتحاد الأوروبي 60 يوما للوفاء بالتزاماته بشأن الاتفاق النووي.
وشدد عراقجي على أن بلاده ملتزمة بالاتفاق لكن يجب أن يكون هناك في الجانب الأوروبي المقابل وفاء للعهود..مشيرا إلى أن باب الدبلوماسية لايزال مفتوحا لإنقاذ الاتفاق النووي ولكن بمبادرات جديدة.
 
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