وزير التجارة البريطاني يدافع عن سفير بلاده بأمريكا بشأن المذكرات المسربة

قال ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني، ان سفير لندن لدى واشنطن لم يفعل شيء خاطئ وذلك على خلفية تسريباته السرية عن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، والتي أظهرت رئيس الولايات المتحدة بمظهر غير مقبول

وأضاف وزير الخارجية جيرمي هانت، انه خلال معارضته لما صدر عن كيم داروش من مذكراته السرية من المهم

ان يشعر الدبلماسيون ان لهم الحرية في التعليق على مثل هذه الآراء الصريحة.

ورد رئيس الولايات المتحدة على الانتقادات الموجهة اليه من داروش، قائلا "لم يخدم بريطانيا جيدا" بسبب ارساله هذه المذكرات والتي جعلت البيت الأبيض بقيادة ترامب يصفه " بالمختل".

وأضاف فوكس أنه " فزع جدا" من التسريبات التي تم اختيارها من تعليقاته على سلسلة لحوارات إعلامية كانت قد تم نشرها مما يزيد عن سنتين مضت وتم نشرها في صحيفة الميل يوم الأحد.

يذكر ان داروش قال في إحدى المذكرات "لا نرى حقا أن هذه الإدارة ستصبح أكثر طبيعية وأقل اختلالا وأقل تقلبا وأقل تمزقا بالخلافات وأقل حماقة وانعداما للكفاءة من الناحية الدبلوماسية" واصفا ترامب بذلك.