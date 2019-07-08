مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي

عاودت مجموعات من المستوطنين، اليوم الاثنين، اقتحام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.
وقال شهود عيان إن 50 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية بأرجاء المسجد قبل مغادرته من جهة باب السلسلة.
ويسعى الاحتلال من خلال الاقتحامات شبه
ويقصد بالتقسيم الزماني، تقسيم أوقات دخول المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، أما التقسيم المكاني فيقصد به تقسيم مساحة الأقصى
ويزعم اليهود أن لهم "هيكلا" أو "معبدا" كان موجودا مكان المسجد الأقصى وبناه سيدنا سليمان عليه السلام، لذلك يسعون لإعادة بناء المعبد المزعوم كهدف استراتيجي، من خلال الاقتحامات التي يقومون بها والتي ازدادت وتيرتها.
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