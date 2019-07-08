هاآرتس: هل سينقذ هذا الكامير الصغير أروارح الجيش الإسرائيلي؟

تساءلت صحيفة هاآرتس الإسرئيلية هل سيغير الكايمر الصغير ساحة المعركة تمامًا وينقذ هذا الكايمر الصغير أرواح جنود جيش الدفاع الإسرائيلي؟
وأوضحت الصحيفة أن الكايمر الصغير سيضمن نجاح ظهوره في الجيوش الأخرى في جميع أنحاء العالم ، والتي تسعى في الغالب إلى الحصول على مساعدة التكنولوجيا لتحسين أداء الجنود مع الحفاظ على حياتهم. تشمل العديد من الاستخدامات جمع المعلومات الاستخبارية للمناطق التييصعب الوصول إليها (الأنفاق والأعمدة والمنازل المحمية) وأيضًا المناطق التي تتعرض للنيران الكثيفة - وهما من الصفات التي تجعله مثاليًا للجيش الإسرائيلي ، وهما من أكبر التحديات التي يواجهها في ساحة المعركة
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الأمريكي بدأ في توزيع مقشدة مصغرة على وحدتين يخدمان في أفغانستان، وسوف يزود الجيش
الغرض من "الكامير الصغير" هو إعطاء الجنود في الميدان فرصة أفضل لتلقي صورة في الوقت الحقيقي لساحة المعركة ، وخاصة المناطق الميتة المخفية عن الأجهزة الاستخباراتية الأخرى ، مثل الطائرات بدون طيار القياسية.
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