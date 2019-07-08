وأضاف المالكي أن قوات التحالف رصدت القارب المسير أثناء تحركه وتم اعتراضه وتدميره. وشدد المالكي على أن تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يعد عملاً إرهابياً خطيراً، مؤكداً أن قوات التحالف ماضون في تحييد كافة القدرات العدائية الإرهابية للمليشيا الحوثية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-القوات البحرية للتحالف تحبط محاولة إرهابية حوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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