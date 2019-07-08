ضربة موجعة لأردوغان بعد استقالة حليفه من "العدالة والتنمية"

استقال نائب رئيس وزراء تركيا السابق علي باباجان، اليوم الاثنين، من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب "خلافات عميقة" حول توجه الحزب.

وقال باباجان في بيان، إن "في ظل الظروف الحالية، تحتاج تركيا إلى رؤية جديدة تماماً لمستقبلها. هناك حاجة إلى تحليلات صحيحة في كل مجال، واستراتيجيات مطورة حديثاً وخطط وبرامج لبلادنا".

وأضاف: "صار محتماً بدء جهد جديد من أجل حاضر تركيا ومستقبلها. كثير من زملائي وأنا نشعر بمسؤولية عظيمة وتاريخية نحو هذا الجهد"، مضيفاً أنه قدم استقالته إلى حزب "العدالة والتنمية".

وعلى الصعيد نفسه، قال أشخاص على دراية بالأمر، إن باباجان والرئيس السابق عبد الله جول، يعتزمان تشكيل حزب سياسي منافس هذا العام، في خطوة يمكن أن تزيد من تراجع شعبية حزب أردوغان بعد الهزيمة الانتخابية المدوية التي مني بها في اسطنبول الشهر الماضي.

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وكان انتخاب سياسي معارض رئيساً لبلدية اسطنبول بعد إعادة الانتخابات في 23 يونيو، قد مثل أكبر خسارة انتخابية لأردوغان في حياته السياسية.

وشغل باباجان منصبي وزير الاقتصاد ووزير الخارجية في السنوات الأولى من حكم حزب "العدالة والتنمية"، قبل تعيينه نائباً لرئيس الوزراء وهو المنصب الذي شغله في الفترة من 2009 إلى 2015.

وشغل جول منصب الرئيس من 2007 إلى 2014 قبل أن ينتقل أردوغان من رئاسة الوزراء إلى رئاسة تركيا.