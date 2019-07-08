قصف معسكر للجيش الألماني في أفغانستان

أعلن الجيش الألماني، اليوم الإثنين، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن معسكراً تابعاً له في شمال أفغانستان تعرض للقصف.

وبحسب البيانات، فإن معسكر "بامير" بالقرب من مدينة قندوز، قُصف بقذيفة صاروخية السبت الماضي.

وذكر الجيش أن القصف لم يسفر عن إصابات بين الجنود.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني يشارك في مهمة "الدعم الحازم" التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان بحوالى 1300 جندي.

ووافق البرلمان الألماني نهاية مارس الماضي على تمديد المشاركة في المهمة لمدة عام آخر. وتهدف المهمة إلى دعم وتدريب القوات المسلحة الأفغانية.

اقرأ أيضاً.. مقتل جنديين أميركيين في أفغانستان