إحباط هجوم انتحاري ومقتل 3 مسلحين في مقديشو

أعلنت قوات الأمن الصومالية، اليوم الإثنين، أنها أحبطت هجوماً انتحارياً كان مخططاً في العاصمة، وقتلت ثلاثة مسلحين على الأقل.

وقال أحد مسؤولي الشرطة، ويدعى أحمد باشانو: "مازلنا نحاول الوصول لمزيد من التفاصيل حول الهدف المحتمل لهذا الهجوم الكبير".

وأوضح أن هناك شرطياً واثنين من المدنيين، قتلوا أيضاً أثناء تبادل لإطلاق النار بين المسلحين والسلطات، عند نقطة تفتيش في مقديشو، كانت مستهدفة بسيارة مفخخة.

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وقال: "لقد كان تدخل قوات الأمن في الهجوم بمساعدة المعلومات التي قدمها مدنيون في المنطقة، إنجازاً كبيراً". وقد تم تعزيز الأمن في المدينة.

من ناحية أخرى، أعلنت جماعة "الشباب" الإرهابية، مسؤوليتها عن الهجوم المخطط، وأكدت مقتل بعض عناصرها في معركة بالأسلحة النارية مع قوات الأمن الصومالية.

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