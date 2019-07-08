الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلاً في الخليل ويستولي على منزل في القدس

هدَمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، منزلاً قيد الإنشاء في خربة القط ببلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية، في وقت استولى مستوطنون على منزل في حي الصوانة وسط مدينة القدس المحتلة.

وداهمت قوات الاحتلال ترافقها آليات ثقيلة أراضي وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في خربة القط وهدمت منزلاً قيد الانشاء.

وفي مدينة القدس المحتلة، استولى مستوطنون اليوم على منزل في حي الصوانة وسط المدينة.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن مجموعة مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي استولت على منزل يتكون من أربعة شقق سكنية يعود لعائلة ايهاب المحضر المقيمة منذ عقود في القدس المحتلة.

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في غضون ذلك، أعربت مجموعة الدول العربية، في وقت سابق من اليوم، عن استيائها الشديد من قرار بعض الدول بمقاطعة البند السابع المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة والأراضي العربية الأخرى المحتلة في مجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.

وبيّنت أن معارضة البند السابع ما هو إلا تعزيز لسياسات القوة القائمة بالاحتلال في حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وتهميش العمل الدبلوماسي الساعي للمساءلة والمحاسبة بما يتماشى مع القانون الدولي، وإعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل باستمرار الاحتلال والاستعمار للأراضي الفلسطينية وسياسة الفصل العنصري.