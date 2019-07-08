روسيا تدرس دعوة الرئيس الأوكراني لإجراء مباحثات سلام

قال الكرملين، اليوم الإثنين، إن روسيا ستدرس دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإجراء مباحثات سلام مع نظيره الروسي فلادمير بوتين.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين، القول إن "هذه مبادرة جديدة، وبالطبع سوف يتم دراستها، ولكني لا أستطيع أن أقدم أي إجابة الآن".

وأضاف: "علينا أن ندرس النتائج المأمولة من هذا اللقاء، وما هي الصيغة المقترحة لعقده".

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وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا نظيره الروسي فلادمير بوتين للقاء لإجراء مباحثات سلام في منسك.

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وقال زيلينسكي في مقطع فيديو موجه لبوتين نشره على قناته على موقع "يوتيوب" اليوم الإثنين، قبل فترة قصيرة من استضافته لقادة الاتحاد الأوروبي في كييف: "الآن أريد أن أوجه حديثي لرئيس الاتحاد الروسي فلادمير بوتين" مضيفاً "نحن في حاجة للحديث؟ لنتحدث".

واقترح زيلينسكي حضور قادة الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وبيلاروسيا، مباحثات السلام، التي قال يمكن أن تستضيفها مينسك.

ويشار إلى أن جيش أوكرانيا يخوض معركة ضد انفصاليين في منطقتين بأقصى شرق أوكرانيا منذ خمسة أعوام. وقد وضع زيلينسكي، الذي نُصب رئيساً لأوكرانيا منذ شهرين، التوصل لحل للصراع كأولوية أساسية له.

ونفت روسيا أي تورط مباشر لها في الصراع، وقدمت نفسها كوسيط فقط. وكان الرئيس الروسي فلادمير بوتين يتحدث في وقت سابق نيابة عن الانفصاليين خلال مباحثات السلام الدولية.

ويذكر أن مباحثات السلام التي أجريت في مينسك عام 2015 بين قادة أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا أسفرت عن التوصل لاتفاق "مينسك 2" لوقف إطلاق النار.