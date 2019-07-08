كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة الأوكرانية: الحديث عبر التلفاز مع موسكو خيانة عظمى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت النيابة الأوكرانية أنها أقامت دعوى بالخيانة العظمى ضد قناة "نيوزوان" الأوكرانية التي كانت تعتزم إطلاق جسر تلفزيوني مع موسكو هذا الأسبوع في برنامج حواري بين العامة في البلدين.

وأعلن النائب العام الأوكراني يوري لوتسينكو اليوم أنه تم استدعاء صاحب قناة "نيوزوان" لاستجوابه حول قضية التحضير للجسر التلفزيوني مع روسيا، مضيفا أن النيابة تعد إجراءات الحجز على أصول القناة.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أعلنت القناة في وقت سابق من اليوم إلغاء الجسر التلفزيوني الذي كان مقررا بالتعاون مع القناة الثانية الروسية، بسبب تهديدات مباشرة باستخدام العنف ضد القناة وصحفييها وأفراد عائلاتهم.

وكانت مبادرة الجسر التلفزيوني "دعونا نتحاور" قد حظيت بترحيب من موسكو، التي قالت إنها تستحق "التقدير"، لكنها أثارت جدلا تغلب عليه المواقف السلبية في أوكرانيا، حيث رفضها بحزم عدد من الأحزاب والقوى السياسية الأوكرانية، بينما دعا اتحاد الصحافيين الأوكرانيين قناة "نيوزوان" لقطع هذا الجسر قبل مده.

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وعارض الرئيس زيلينسكي هذه الفكرة أيضا، معتبرا أنها جاءت بمثابة "دعاية انتخابية رخيصة، لكنها خطيرة"، تهدف إلى بث الفرقة في المجتمع وتقسيم الأوكرانيين إلى معسكرين متناحرين، قبل أيام معدودة من الانتخابات البرلمانية المقررة في 21 يوليو.

وكانت القناة الثانية الروسية قد أعلنت أمس الأحد أنه تقرر مد جسر تلفزيوني بين موسكو وكييف اعتبارا من مساء الجمعة 12 يوليو، بالتعاون مع قناة "نيوزوان" الأوكرانية المحسوبة على حزب "المنبر المجتمعي من أجل الحياة" المعارض، الذي ينادي بالتطبيع مع روسيا.

وتزامن رفض زيلينسكي فكرة الحوار التلفزيوني بين المواطنين مع اقتراحه على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشروع في المفاوضات لتسوية النزاع في جنوب شرقي أوكرانيا الذي أعلن استقلاله عن كييف.