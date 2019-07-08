كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحيط الهندي يبتلع جزيرة قبالة ساحل باكستان بعد سنوات من ظهورها (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غرقت جزيرة زلزالية صغيرة قبالة سواحل باكستان، بعد ست سنوات من وجودها في المحيط الهندي، تحت سطح البحر.

ظهرت جزيرة زالزالا كوه في العام 2013 في أعقاب هزة مدمرة في المنطقة، ومنذ ذلك الحين جذبت السياح مثل المغناطيس بسبب المناظر الطبيعية المحددة ومساحة دقيقة بشكل مدهش.

وتشكلت الجزيرة، وهي عبارة عن منظر سياحي جذاب، نفث الغازات السامة والقابلة للاشتعال من تشققات في سطحها، نتيجة لسلسلة زلزال بلوشستان التي هزت جنوب غرب باكستان في 24 سبتمبر 2013 مما أسفر عن مقتل 825 شخص على الأقل في المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة، مع موجات صادمة تم الشعور بها في جميع أنحاء المنطقة على طول الطريق إلى دلهي والهند ومسقط، عمان.

وتكشف صور "ناسا" عن المظهر المفاجئ للجزيرة الطينية التي يبلغ اتساعها 295 قدمًا وطولها 135 قدمًا (40 مترًا) وكذلك زوالها التدريجي، حيث أصبح المشهد الطبيعي للجزيرة تحت المياه تمامًا الآن.

Advertisements

ويبدو أن الجزيرة التي أصبحت تُعرف باسم "الزلزال واحد" هي نتاج ثانوي تقليدي للكارثة الطبيعية المميتة وهي تذكير دائم للحقيقة على الرغم من غرقها.

وقال بيل بارنهارت في العام 2013، وهو عالم جيولوجي في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي الذي يدرس الزلازل في باكستان وإيران: "الجزيرة هي في الحقيقة مجرد كومة كبيرة من الطين من قاع البحر".

وأضاف، أن: "الجزيرة تحتاج إلى طبقة ضحلة مدفونة من غاز الميثان المضغوط أو ثاني أكسيد الكربون أو أي شيء آخر - والسوائل "التي يتم إخراجها عادة نتيجة للنشاط التكتوني العالي".

بشكل أكثر تحديدًا، تم تشكيل جزيرة زلزالزالا كوه من مجموعة من الحطام والرواسب الناتجة عن غمر الطبقة العربية أسفل الطبقة الأوراسية.