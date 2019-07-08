كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنلندا تدرس الانضمام إلى آلية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة الفنلندية، اليوم الاثنين، أن فنلندا تدرس الانضمام إلى أداة دعم التبادل التجاري (INSTEX)، وهو نظام تجاري أنشأه أعضاء الاتحاد الأوروبي الأساسيون لتجاوز العقوبات الأمريكية على إيران.

وجاء في البيان: "لقد عبرت فنلندا عن دعمها لـ INSTEX، وهي قناة ضريبية خاصة أسستها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وتقوم بتقييم شروط الانضمام إليها".

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وقالت هيلجا شميد، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في يونيو، إن النظام كان يستخدم بالفعل لبيع البضائع الإنسانية إلى إيران، التي كانت تضغط من أجل استمرار تدفق النفط.

ومع ذلك، قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة، تاخت رافانشي في الشهر نفسه، إن الآلية كانت مثل "سيارة جميلة بلا وقود".

وفرضت الولايات المتحدة العام الماضي، عقوبات على قطاعي المالية والطاقة الإيرانيين، والتي تم التنازل عنها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. واقترحت دول الاتحاد الأوروبي القناة التجارية في محاولة لمنع إيران من الانسحاب أيضًا.