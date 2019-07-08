كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ترقيته.. نائب رئيس عمليات البحرية الأمريكية يستقيل من منصبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نائب رئيس العمليات البحرية الأمريكية الأدميرال وليام موران أمس الأحد، تقاعده من منصبه، رغم ترقيته إلى منصب أعلى في البحرية، كان يُفترض أن يتسلمه في أغسطس المقبل.

وقال موران في بيان مكتوب "أبلغت سبنسر، وزير الدفاع بالوكالة، برفض تعييني رئيساً للعمليات البحرية، وطلبت منه السماح لي بالتقاعد"، وجاء قراره بعد ما أسماه تحقيقاً مفتوحاً في بعض مراسلاته الشخصية بالبريد الإلكتروني على مدى العامين الماضيين، حسب ما ذكرت صحيفة "آي بي سي" الأمريكية اليوم الإثنين.

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وتضيف هذه الخطوة المفاجئة للأدميرال، المزيد من التساؤلات على الاضطرابات التي تعصف بأصحاب الرتب العسكرية العليا في البنتاغون، بعد أقل من شهر من انسحاب باتريك شاناهان "فجأةً" من منصب وزير الدفاع، الذي شغله بالنيابة لمدة 6 أشهر.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رشح الأدميرال موران في مايو الماضي، لخلافة الأدميرال جون ريتشاردسون على رأس العمليات البحرية، وعضواً في هيئة الأركان المشتركة.

وبدوره، سيمدد ريتشاردسون ولايته رئيساً للبحرية، وأشار وزير الدفاع ريتشارد سبنسر إلى أنه سيوصي بمرشح جديد للحصول على موافقة مجلس الشيوخ قبل التاريخ الرسمي لتقاعد ريتشاردسون من منصبه في سبتمبر المقبل.