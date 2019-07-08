كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس التنفيذي لـ"هواوي": "آبل" تظل نموذجا يحتذى به والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مؤسس شركة هواوي ورئيسها التنفيذي، رن تشنج فاي، لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، بأن شركة آبل تظل "قدوتها" من حيث التزام "هواوي" بخصوصية المستخدمين.

وتعهد بأن شركته "لن تقدم أبدًا بيانات المستخدمين إلى الحكومة الصينية، على غرار شركة آبل".

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"هواوي": "لن نفعل مثل هذا الشيء. إذا كنت قد فعلت ذلك ولو لمرة واحدة، فإن الولايات المتحدة سيكون لديها دليل على نشره في جميع أنحاء العالم".

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وأشار "رين"، إلى أن: "170 دولة ومنطقة تعمل فيها حاليًا ستتوقف عن شراء منتجاتنا، وستنهار شركتنا".

ووصف موظفي شركة هواوي بأنهم "أكفاء للغاية، وأولئك الذين سيدفعون الديون المستحقة علينا".

وقال "رن": "لذا سيستقيلون في حالة انتهاك خصوصية مستخدمي هواوي ويبدأون شركاتهم الخاصة، تاركين لي سداد ديوننا بمفردي، من الممكن أن أموت"، مضيفًا أن "البيانات مملوكة لعملائنا بدلاً من هواوي نفسها".

تأتي المقابلة، بعد أن أخبر "رين" وكالة بلومبرج في أواخر شهر مايو، أنه سيعارض قرار بكين المحتمل بحظر شركة أبل من السوق الصينية في خطوة متبادلة.