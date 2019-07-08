كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: استقالة عضو بارز من حزب أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم علي باباجان نائب رئيس الوزراء التركي السابق والشخصية الرئيسية في حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الحاكم، استقالته في إشارة إلى خطط لتشكيل حزب سياسي منافس.

أعلن باباجان، الذي شغل أيضًا منصب وزير الاقتصاد والشؤون الخارجية في مختلف حكومات أردوغان، اليوم الاثنين استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم، مشيرًا إلى اختلافات عميقة "في المبادئ والقيم والأفكار".

وقد انتشرت اقاويل عن تخطيط باباجان لتشكيل حزب منشق إلى جانب الرئيس السابق عبد الله جول وغيره ممن قيل إنهم مستاءون من حكم أردوغان الاستبدادي المتزايد. وأفيد أيضا أن رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو يخطط لإنشاء حزب منفصل.

و اوضح باباجان: "إن الحاجة إلى بدء جهد جديد لحاضر ومستقبل تركيا أصبحت حتمية".

