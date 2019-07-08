انتشار الأزبال يفجر غضب سكان أولاد عياد في بني ملال: نعيش وسط “الخنز”- صور

تعيش أحياء أولاد عياد في مدينة بني ملال وضعا بيئيا متدهورا، بسبب الانتشار الواسع للأزبال، والنفايات، ما أغضب سكان المنطقة.

وعبر نجيب، أحد الفاعلين في منطقة أولاد عياد لـ”اليوم 24″، أن السكان أصبحوا يعيشون وسط “الخنز”، بسبب الاهتراء التام للحاويات الخاصة بجمع الأزبال، مشيرا إلى أن الشركة، المفوض لها قطاع النظافة، لا تهتم بهذه الأحياء، التي تعتبر هامشية.

وأضاف المتحدث نفسه أن الوضع البيئي ازداد ترديا في مركز أولاد عياد، بسبب قلة نظافة الحاويات، وعدم انتظامية مرور الشاحنة، المخصصة في جمع، ونقل الأزبال، ما يتسبب في تكدس النفايات، والقاذورات لوقت طويل.

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وأشار المتحدث، أيضا، إلى أن مشكلة النظافة أصبحت تشكل كارثة بيئية، تهدد سكان أولاد عياد، مما أصبح يفرض على الجميع من مسؤولين، وجمعيات مهتمة بهذا المجال التحرك لإيجاد حل لتزايد انتشار الأزبال، والمساهمة في الحفاظ على نظافة المنطقة، وحماية بيئتها من التلوث.