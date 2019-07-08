لأول مرة.. الصويري يغني الراي

بعدما تعود عليه الجمهور في أغاني الموسيقى الأندلسية، يلتقي الفنان عبد الرحيم الصويري مع جمهور افتتاح مهرجان الراي في وجدة، في فقرة سيغني خلالها أغاني الراي.

وكشفت إدارة المهرجان أن الصويري سيكون نجم سهرة الافتتاح يوم 16 يوليوز الحالي، إذ سيقدم أغاني الراي في فقرته بمسرح محمد الخامس في وجدة.

ويشارك في حفلات المهرجان اليومية في الملعب الشرفي عدد من الفنانين، منهم من يحترف غناء الراي، ومنهم نجوم الأغنية الشبابية، وهم حاتم عمور، ونجاة الرجوي، ومحمد عدلي، ورامي لاباش، والشاب يونس، وحميد بوشناق والشاب يونس، والرابور مسلم، وآخرون.

يذكر أن النسخة 13 من مهرجان الراي في وجدة يمتد طوال الفترة، الممتدة بين 16 و20 يوليوز الحالي.