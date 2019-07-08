الأميرة لالة سلمى في اليونان مع ولي العهد لقضاء عطلة الصيف- التفاصيل

كشفت صحيفة “thenationalherald”، اليوم الاثنين، أن الأميرة لالة سلمى وصلت، نهاية الأسبوع الماضي، إلى جزيرة “سكياثوس”، الواقعة في منطقة “ثيساليا” لقضاء العطلة الصيفية.
وأفاد المصدر ذاته أن الأميرة كانت مرفوقة بالأمير مولاي الحسن، وحطت طائرتهما في مطار “سكياثوس”، وبعدها انتقلا إلى فندق فخم في “كوكوناريس”.
وسبق للأميرة أن زارت الجزيرة عام 2017، حيث اقتنت فيلا في جزيرة “كيا” حسب ما أوردته الصحف المحلية، حينها، وقبلها زارت اليونان مع الملك محمد السادس عام 2015.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الأميرة اقتنت الفيلا الفاخرة، في يوليوز 2017 بمبلغ 3.8 مليون دولار، حوالي 38 مليون درهم، وهي تطل على البحر، وتمتد على مساحة 5 هكتارات.
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