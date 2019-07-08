مدرب الكونغو يحمل حكما مغربيا مسؤولية الإقصاء من “الكان”

انتقد فلورين ايبينجي المدير الفني للمنتخب الكونغولي لكرة القدم، بشدة الحكم المغربي نور الدين الجعفري، الذي قاد مباراة فريقه التي خسرها بركلات الترجيح 4 / 2 أمام مدغشقر ، بدور الـ16 بكأس أمم إفريقيا، بعد التعادل 2/2 في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة التي أقيمت أمس الأحد.

وقال المدير الفني للكونغو في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم :” أعلم أن الأداء لم يكن كما يجب. التحكيم أعاق أداء اللاعبين بعض الشيء حاولنا تفادى ذلك من أجل العودة المباراة ، لكن التحكيم أثر بالسلب على أداء الفريق”.

وأضاف :”اضطررت لتبديل يوسف مولومبو خشية حصوله على البطاقة الصفراء الثانية وخروجه من الملعب”.

وأكد :قمنا بأداء بعض التغييرات الأخرى لتسريع الإيقاع ولكننا لم ننجح كثيرا”.

وأضاف :”لقد فقدنا بعض الأشياء أهمها التركيز، اهتزت شباكنا مبكرا وهو ما أصاب صفوف الفريق بارتباك. ولم نستطع خلق فرص كافية”.