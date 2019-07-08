اليمن: الإمارات تسحب قواتها من الحديدة بعد معارك ضارية لأشهر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكّدت الإمارات، اليوم، الإثنين، أنها تتّجه "لخفض عدد قوّاتها في مناطق عدّة في اليمن"، بحسب ما نقلت "فرانس برس" عن مسؤول إماراتي.

ولا يعني القرار الإماراتي إنهاءً لمشاركتها في الحرب على اليمن المستمرّة منذ العام 2015 وأوقعت عشرات الضحايا، وتلقى الجرائم هناك إدانة دولية متزايدة، ودعوات لوقف بيع السلاح للإمارات وحليفتها السعودية، في عواصم أوروبيّة عديدة بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركيّة.

وعزت المسؤول الإماراتي قراره إلى خطّة "إعادة انتشار" لأسباب "إستراتيجية وتكتيكية"، موضحًا أنّ أبو ظبي تعمل على الانتقال من "إستراتيجيّة القوة العسكرية" إلى خطّة "السلام أوّلا" في هذا البلد.

ولم تنقل وكالة الأنباء الرسمية أو وسائل الإعلام المملوكة للإمارات الخبر.

وقال المسؤول الإماراتي خلال لقاء مع صحافيين في دبي، مشترطًا عدم الكشف عن هويته "هناك خفض في عديد القوات لأسباب إستراتيجية في الحديدة (في غرب اليمن) وأسباب تكتيكية في مناطق أخرى"، ومنذ أكثر من العام فشلت الإمارات في التقدّم بالحديدة ولا زال الحوثيّون يسيطرون على مينائها الإستراتيجي رغم المعارك الضارية هناك.

وقال مسؤول عسكري في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إنّ الإمارات "أخلت معسكر الخوخة جنوب الحديدة تمامًا، وسلّمته قبل أيام لقوات يمنية، وسحبت جزءًا من أسلحتها الثقيلة"، وتابع "لكنها (القوات الإماراتية) لا تزال تدير الوضع العسكري في الساحل الغربي بشكل كامل مع القوات اليمينة ضمن عمليات التحالف بقيادة السعودية".

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والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده المملكة السعودية في اليمن منذ آذار/ مارس 2015، دعما لقوات الحكومة اليمنية في مواجهة المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران.

ونهاية الشهر الماضي، ذكرت "رويترز" أن التوتر في الخليج العربي، بين الولايات المتحدة وإيران دفع الإمارات إلى تقليص وجودها العسكري في اليمن.

ونقلت "رويترز" عن مصادر دبلوماسية لم تسمّها القول إن الإمارات تفضل أن تكون قواتها ومعداتها قيد تصرفها في حالة تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد الهجمات على ناقلات نفط في الخليج، وإسقاط طهران لطائرة أميركية مسيرة.

وذكر مسؤول إماراتي كبير لـ"رويترز" إنّه "صحيح أن هناك بعض التحركات للقوات لكنها ليست إعادة انتشار من اليمن" مضيفا أن الإمارات ما زالت ملتزمة تماما بالتحالف العسكري و"لن تترك فراغا" في اليمن. ولم يقدم المسؤول تفاصيل عن التحركات أو الأرقام المعنية، ولم يحدد ما إذا كان ذلك يحدث داخل اليمن أو خارجه.

ومن غير المعروف عدد القوات الإماراتية الموجودة في اليمن، إلا إن دبلوماسيا غربيا قال إن الإمارات سحبت "الكثير" من القوات من اليمن منذ بداية حزيران/ يونيو الماضي.